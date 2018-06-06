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06 Haziran 2018 18:31

Mardin’de 2. Geleneksel Yılsonu Ödül Töreni düzenlendi

Mardin’de Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Atatürk Kültür Merkezi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılında ödül almaya hak kazanan öğrenciler ve öğretmenler için “2.

Mardin’de 2. Geleneksel Yılsonu Ödül Töreni düzenlendi

06 Haziran 2018 18:31

Geleneksel Yıl Sonu Ödül Töreni” düzenlendi.


Ödül töreninde konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu işin öncülüğünü yapan illerden bir tanesi olduğuna işaret ederek, “Büyükşehir Belediyesi olarak son bir buçuk yıldır, öğrenci ve gençlerimize çok büyük katkılar sağlıyoruz. Bu bağlamda bilgi evleri, gençlik evlerini açtık. Kışın bu pateni yazın ise havuz projesi ile sportif faaliyetlerimiz oluyor” dedi.


Sürekli vatandaşlarla iç içe olduklarını vurgulayan Yaman, “Şuanda mardinmasa ile beraber yüz yüze görüştüğümüz hemşerilerimizin sayısı 400 bini buldu. Bütün vaktimizi vatandaşlarımızla birlikte geçiriyoruz. Sürekli çocuklarımızla birlikte olur ve onların dediklerini yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.


Konuşmaların ardından, bir yıl boyunca çeşitli yarışmalarda derece giren öğrencilere ödülleri verildi.




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