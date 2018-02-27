Mardin’de 26 sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mardinmasa ile hayata geçirdiği 26 sosyal sorumluluk projesinin bir yıllık lansmanını yaptı. Bir otelde düzenlenen programa, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, AK Parti İl Başkanı Nihat Eri, kaymakamlar ve daire başkanları katıldı.

“180 bin vatandaşın gönlüne dokunduk”

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından projelerle ilgili sinevizyon gösterimi yapıldı. Programda konuşan Vali Yaman, sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini, birçok belediyenin örnek aldığı Mardinmasa ile ortaya koyduklarını belirterek, “Belediye olarak 7’den 70’e herkesin yanında oluyoruz. Mardinli hemşerilerimizin özlemini duyduğu hizmetleri ve istekleri çok iyi biliyoruz. Mardinmasa ile vatandaşlarımız taleplerini doğrudan bizlere ulaştırabiliyor. Bugüne kadar Mardinmasa ile 180 bin vatandaşımızın gönlüne dokunduk” dedi.

“Sosyal risk önleme projesi 700 bin kişiye ulaşacak”

Mardin’de her alanda vatandaşlara ulaşmak için çalıştıklarını kaydeden Yaman, “Mardinmasa, ülkemizde model olacak Sosyal Riski İzleme ve Önleme Projesini hayata geçiriyor. 700 mahallemizde her haneye konuk olacağız ve vatandaşlarımızın taleplerini, ihtiyaç durumlarını direkt olarak öğreneceğiz. Vatandaşlarımızın sorunlarını hep birlikte çözeceğiz. Vatandaşların dertleri ile dertlenen bir belediye olduk. Mardin’de artık kimse kimsesiz değil” diye konuştu.

“Gençliği mutlu edecek çalışmalar yapıyoruz”

Gençliğe yönelik projeler ile herkesin takdirini kazandıklarını dile getiren Yaman, “Gençlerimizi ayrıca önemsiyor ve onları mutlu edecek çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Gence dokunmadan, genci anlamadan, gencin taleplerini dinlemeden şehirde kalkınmanın mümkün olamayacağını biliyor, bu nedenle ‘Gençlik varsa gelecek vardır’ diyoruz. Gönüllerince vakit geçirip kendilerini geliştirebilmeleri için birçok belediyenin örnek aldığı Gençlik Merkezimizi gençlerimizin hizmetine açtık. Üniversite öğrencilerimiz için ücretsiz giysi yıkama merkezimi faaliyete geçirdik. Üniversite öğrencilerimizi evlerinde ziyaret edip gıda yardımı yaparak yalnız olmadıklarını gösterdik” ifadelerinde bulundu.