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12 Haziran 2018 15:43

Mardin’de 29 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda bir kamyonun demir profillerine gizlenmiş 29 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Mardin’de 29 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi

12 Haziran 2018 15:43


Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce gerçekleştirilen yol uygulamasında durdurulan bir kamyon içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, demir profiller içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 29 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, araç sürücüsü bir şahıs gözaltına alınarak, hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynaklarının önlenmesine yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” denildi.




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