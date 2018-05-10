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10 Mayıs 2018 10:05

Mardin’de 2’nci Bahar Şenlikleri başladı

Mardin’de mayıs ayında birçok etkinliğe imza atan Büyükşehir Belediyesi, 2.

Mardin’de 2’nci Bahar Şenlikleri başladı

10 Mayıs 2018 10:05

Geleneksel Bahar Şenlikleri ve 19 Mayıs Gençlik Festivali için start verdi.


Büyükşehir Belediyesi konservatuarı tarafından bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilen Bahar Şenlikleri konservatuar öğrencilerinin hazırladığı program ile başladı. Büyükşehir Belediyesi konservatuar bahçesinde açılışı yapılan etkinliklerde yöresel halk oyunları ve konservatuar öğrencilerinin seslendirdiği halk ezgileri izleyicilerden büyük beğeni aldı. Açılışta Mardinli Ünlü Ressam İsmet Yedikardeş Mardin eserleri olan “Mardin Medeniyetler Kapısı” resim sergisi ile Mardin’e olan hasretini giderdiğini, vefa borcunu ödediğini kaydetti.


Konservatuvar binası önünde “Mazruna ekibi” halk oyunlarını sergilerken Diller ve Dinler Korosu ise Kürtçe, Arapça, Süryanice, Türkçe ve Ermenice türkü ve şarkılarla izleyicilere yöresel kültür konseri düzenledi. Şenliklerin açılış programında Mardin eserlerini 3 gün boyunca sergileyecek olan Ünlü Ressam İsmet Yedikardeş, Mardin’in tarihi dokusunu harmanlayan resimleri ziyaretçilerin ve kurslara katılan öğrencilerin beğenisine sundu. Yedikardeş, “Mardin sevdalısıyım. İstanbul’da yaşamama rağmen buradan ayrılamadım. Mardin’de geçirdiğim günler yaşamımın en güzel anlarıdır. Sık sık geliyorum ve bu büyülü şehre doyamıyorum. Resimlerimde de, büyülü şehrin tarihi ve kültürel değerlerini, hoşgörüsünü yansıtmaya çalışıyorum. Mardin bir sanat şehridir, bir dünya şehridir. Bir şehirden öte değerleri var. Bunun kıymetini, içinde yaşarken bilmek ve farkına varmak lazım. Siz gençler sanatla uğraşın, müzikle uğraşın, bilimle uğraşın, araştırın, yazın ve günlük tutun” dedi.



19 Mayıs Gençlik Festivali bugün başlıyor


Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs 2. Gençlik Festivali kapsamında gençleri ünlü ses ve tiyatro sanatçıları ile buluşturuyor. Gençlerin gözdesi sanatçı Emre Aydın bugün Nusaybin’de gençlerle bir araya gelecek. Festival kapsamında 11 Mayıs’ta Eski Mardin’de Manuş Baba, Derik’te Grup Seksendört, 12 Mayıs’ta 15 Temmuz Şehitler Parkında Yalın, 13 Mayıs’ta ise Göksel Kızıltepe’de sahne alacak. Festival kapsamın da düzenlenen etkinliklerde çuval yarışı, yumurta taşıma, langırt gibi yarışlarda düzenlenecek.




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