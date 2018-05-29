Mardin’de 3. Geleneksel Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları yapıldı

Dr Aziz Sancar’ın başarı öyküsüne vurgu yapmak üzere bu yıl 3’üncüsü düzenlenen liseler arası “Geleneksel Aziz Sancar Bilim Olimpiyatları” finali büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi.

Artuklu Aziz Sancar Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen finale İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, şube müdürleri, okul idarecileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. İlçe elemelerinde rakiplerini geride bırakarak finale kalan 10 okulun il finali büyük çekişmeye sahne oldu. Öğrencilerin heyecan ve coşkusu ile devam eden finaller sonucunda Midyat Anadolu Lisesi birinci olurken, Kızıltepe Anadolu Lisesi ikinci, Fen lisesi üçüncü oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, dereceye giren öğrencilere madalyalarını törenlere vererek geleceğin Aziz Sancar’larının Mardin’den çıkması için bu tür projelere önem verdiklerini kaydetti.