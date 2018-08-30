Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Mardin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Hükümet Konağı önünde düzenlenen törene, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, Emniyet Müdürü Hasan Onar, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı. Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasıyla sona erdi.

Daha sonra, 21 Kasım Şehir Stadyumundaki törene geçildi. Burada Vali Mustafa Yaman’ın halkı selamlamasının ardında n başlayan törende günün anlam önemine ilişkin konuşma yapan İstihkam Yüzbaşı Nuh Göçer, 30 Ağustos Zafer Bayramının en şanlı zaferlerden biri olduğunu belirterek, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde çelikleşmiş milli birlik ve güç ile dünyanın en güçlü ordularına karşın elde edilen hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla yanan bir milletin sarsılmaz zaferidir” dedi.

Konuşmaların ardından geçiş töreni de yapıldı.