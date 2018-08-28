Mardin’de 30 girişimci sertifikasını aldı

Mardin’de girişimcilere yönelik olarak DİKA’nın ana hizmet binasında gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 30 kursiyerin katılımıyla dört gün sürdü. Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifikaları DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ tarafından verildi. Avrupa’daki girişimci yaşının 23-25 bandında seyrettiğini ve ülkemizde ise girişimcilik yaşı ortalamasının 35 olduğunu belirten Genel Sekreter Altındağ, “Bunu 30’un altına çekmeyi hedefliyoruz. Amacımız bölgemizde gençlerin yenilikçi fikirlerini destekleyip, başarılı bir şekilde iş kurmaları için iş planı yapmalarını sağlamaktır. Genç girişimcilerin kar amacı ile kurdukları iş yerlerinde para kazanırken ekonomiye canlılık katmalarını istiyoruz. Ajans olarak bundan sonrada genç girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin amacı özellikle 18-29 yaş arası genç girişimcilerin iş kurmaları ve yürütmeleri konusunda bilgi, beceri sahibi olmaları, yatırım süreçlerini bilinçli yürütmeleri ve iş planı hazırlayabilecek deneyimi kazanmalarıdır” dedi.

“Kalkınma ve istihdam sorunlarını çözümü hedefleniyor”

Eğitimlerle DİKA bölgesindeki Mardin, Batman, Siirt, Şırnak illerine ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün hedeflendiğini aktaran Altındağ, şunları kaydetti:

“Temel faktörlerinden biri olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması sağlanacaktır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi konuları dört ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlardan ilki girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleridir. İkincisi iş planı kavramı ve öğeleri olan pazar araştırma, pazarlama, üretim, yönetim ve finansal planlardır. Üçüncüsü iş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmalarıdır. Dördüncüsü iş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlardır. Bu eğitim konularına yüzde 80 oranında devam eden katılımcılar Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi belgesi almaya hak kazanırlar.”

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı kapsamında yer alan yeni girişimci desteğinden faydalanabilecekler. KOSGEB’e başvuran girişimcilere 50 bin TL geri ödemesiz ve 100 bin TL geri ödemeli olmak üzere toplam 150 bin TL’ye kadar mali destek sağlanıyor.