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23 Aralık 2017 01:23

Mardin’de 387 polisle huzur uygulaması

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 83 ekip ve 387 polis memuru 3 arama köpeği ile Mardin genelinde huzur ve güven uygulaması gerçekleştirdi.

Mardin’de 387 polisle huzur uygulaması

23 Aralık 2017 01:23


“Türkiye güven ve huzur uygulaması 8” kapsamında Mardin’de umuma açık alanlar ve sabit yol uygulaması yapılarak 139 umuma açık alan kontrol edilirken 3 bin 481kişi sorgulandı, 440 araç kontrolden geçti.


Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada: “Ülkemizde terör örgütlerinin yaptıkları provokatif eylemler, toplumsal olaylar göz önüne alındığında genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla önleyici ve caydırıcı tedbirlerin alınmasının öneminin ortaya çıktığı, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak 22 Aralık günü umuma açık alanlarda ve sabit yol uygulaması olmak üzere "Türkiye Güven Huzur Uygulaması (8)" gerçekleştirilmiştir” denildi.


Mardin geneli yapılan uygulamalarda umuma açık alanların denetiminde 39 ekip ve 218 polisin görev aldığı belirtilerek: “2 bin 355 kişi sorgulanmış, arandığı tespit edilen 8 kişi yakalanmış ve 1 kişiye adli-idari işlem yapılmıştır. 139 umuma açık alan kontrol edilmiş 1 iş yerine idari işlemi uygulanmıştır, 1 araca ise 3526 TL cezai işlem uygulandığı belirtildi.


Sabit yol uygulamaları denetiminde ise 16 ayrı noktada 44 ekip, 169 personel ve 3 arama köpeğinin görev aldığı belirtilerek :” Bin 126 şahıs sorgulanmış, araması olan 6 şahıs yakalanmış ve adli-idari işlem yapılmıştır. 440 araç kontrol edilmiş, 15 araca 7.472 TL para cezası uygulanmış, 1 aracın ise trafikten men edildiği bildirildi.




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