Mardin'de 4 milyon 814 bin TL'lik kaçak malzeme ele geçirildi

Mardin'de yapılan operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 814 bin TL olan kaçak malzemeler ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyonlar yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonlarda, 262 bin 472 paket sigara, 103 bin 324 adet kozmetik malzeme, 505 kilogram tütün, 166 adet içki, 84 kilogram çay, 9 bin 227 litre motorin, 10 adet puro, 5 adet sikke ve 1 adet heykel ile 400 TL sahte para, 3 adet tabanca, 3 adet şarjör, 17 adet fişek ele geçirilmiştir. Operasyonlarda ele geçirilen malzemelerin yaklaşık piyasa değeri 4 milyon 814 bin 648 TL'dir. Operasyonlarda 94 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılıp, şüpheli bir şahıs tutuklanmıştır” denildi.