Mardin’de 48 depo, sığınak ve barınak tahrip edildi

Mardin Valiliği, İl Jandarma Komutanlığınca aralık ayında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Dargeçit ve Midyat ilçeleri kırsal alanlarında icra edilen operasyonlar neticesinde, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan 48 adet depo, sığınak, barınak ve mağaralar tahrip edilerek kullanılmaz hale getirilmiştir. Yapılan operasyonlar neticesinde tespit edilen depo, sığınak, barınak ve mağaralarda, 6 adet çeşitli marka ve model silah, bin 165 adet muhtelif çaplarda mühimmat, 8 adet optik malzeme ve haberleşme cihazı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ve Mayın/EYP yapımında kullanılan malzemenin yanı sıra, 1 adet tabanca, 1 adet RPG-7 ve 4 adet Ak-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, bin 78 adet muhtelif fişek, 78 adet roketatar sevk fişeği ve mühimmatı, 6 adet Doçka mühimmatı ve 3 adet el bombası, 2 adet telsiz, 2 adet gece görüşü dürbünü, 2 adet dürbün, 1 adet ses kayıt cihazı, 1 adet kamera, 180 kilogram Anfo, 50 kilogram amonyum nitrat, 2 kilogram A4 tipi patlayıcı, 3 adet büyük tüp, 5 adet piknik tüp, 110 adet fünye, 11 adet elektrikli devre, 3 adet antenli kumanda, 46 adet pil ve 3 adet telsiz düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile laboratuvar analizi ve inceleme için Olay Yeri İnceleme Birimi tarafından muhafaza altına alınmış, patlayıcı maddeler ise kontrollü olarak imha edilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” denildi.