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01 Ağustos 2018 11:54

Mardin’de 52 noktada YKS tercih komisyonu kurulacak

Mardin ve ilçelerinde 41’i okul, 11’i park, alışveriş merkezi (AVM) ve meydanlar olmak üzere 52 noktada YKS tercih komisyonları kurulacak.

Mardin’de 52 noktada YKS tercih komisyonu kurulacak

01 Ağustos 2018 11:54


Mardin’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda tercih danışmanları eşliğinde merkez ve ilçelerde 41’i okul, 11’i park, AVM ve meydanlarda olmak üzere toplamda 52 noktada 156 personel ile YKS tercih komisyonu kurulacak. 7-14 Ağustos tarihleri arasında YKS tercih dönemi süresi içerisinde öğrenciler tercihlerini bu komisyonlardan yapabilecek. İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, oluşturulan tercih danışmanlık merkezleri ile öğrencilerin doğru tercih yapmalarının hedeflendiğini belirterek, “Güzel olan öğrencinin seçeceği bölümü kendisinin belirlemesidir ancak bu konuda aileden ya da konunun uzmanı kişilerden de yardım alınırsa öğrencinin seçimiyle ilgili gözünden kaçırdığı olumlu ya da olumsuz etkenler daha görünür hale getirilerek yanlış bir tercih yapılmasının önüne geçilmiş olur. Öğrenci kendini iyi tanımalı, hayattan ne istediğini, hayallerini ve hedeflerini iyi belirlemeli, yeteneklerinin, güçlü ve zayıf yönlerinin farkına vararak, ülkemizin istihdam şartlarını da dikkate alarak, bugünün Türkiye’sine ve dünyasına göre değil yarınlara göre bir tercih yapmalıdır” dedi.




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