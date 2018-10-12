Mardin'de 5'inci Ulusal Erişkin Bağışıklaması Sempozyumu başladı

Mardin'de düzenlenen “5'inci Ulusal Erişkin Bağışıklaması Sempozyumu” başladı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esin Şenol, aşının tartışmaya hiç gerek olmayacak bir biçimde insanın ortalama ömrü 25 yıl kadar uzatmış bir uygulama olduğunu belirterek, 1 yılda 25 milyon hayat kurtardığına dikkat çekti.

Mardin'de, Sağlık Bakanlığı ile Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) iş birliği ile düzenlenen “5'inci Ulusal Erişkin Bağışıklaması Sempozyumu” başladı. Sempozyumun açılışına, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Alpay Azap, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve KLİMİK Derneği Erişkin Bağışıklama Çalışma Grubu Başkanı Prof. Dr. Esin Şenol ile doktorlar katıldı.

“Aşı, 50 yılda 1 milyarın üzerinde yaşam kurtarıyor”

Sempozyumda, "Aşının İnsan Yolculuğundaki Önemini" başlığı altında sunum yapan Prof. Dr. Şenol, insanın yaşamının yalnızca hikayelerden ibaret olduğunu ve gerçek olan her şeyin hikaye olduğunu belirterek, hekimler öncelikle gerçekleri anlatmakla yükümlü olduğunu ifade etti. Aşı tartışmaya hiç gerek olmayacak bir biçimde insanın ortalama ömrünü 25 yıl kadar uzatmış bir uygulama olduğuna dikkat çeken Şenol, “Bu yüzden de en önemli ilk 10 halk sağlığı başarısı içindedir. Hiç abartılı değil aşı 1 yılda 25 milyon hayat kurtarıyor, 50 yılda 1 milyarın üzerinde yaşam kurtarıyor” dedi.

“Aşılama çukur olaylarında bile devam etti”

Mardin İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz ise, Mardin'de aşılamanın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirtti. Mardin'de çocuk ve bebek sayısının Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin diğer illerinde olduğu gibi Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu anlatan Yavuz, “Bebek ve çocuk aşılama oranlarımız yüzde 97 oranlarında. Okul aşılama oranlarımızda yüzde 98'lerde. Aile hekimlerimiz bütün güçleri ile özverileri ile çalışıyorlar. Çok kısa bir süre önce, umarım bir daha yaşamayacağımız hendek olayları sırasında dahi Nusaybin, Derik ve Dargeçit ilçelerinde sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bile bir tane çocuğun aşısını kaçırmamak için geçe gündüz bütün özverileriyle o zamanki Halk Sağlığı Müdürlüğümüzde hep birlikte çalıştık” diye konuştu.