Mardin’de 7. Uluslararası Sirk Festivali başladı

Uluslararası Sirk Festivali’ne katılan 2 binin üzerinde Mardinli, Suriyeli ve Iraklı çocuk, hünerlerini gösterdi.

Her Yerde Sanat Derneği’nin düzenlediği festivale yerel otoriteler, ulusal ve uluslararası kurumlar da destek verdi.

Nusaybin Kaymakamlığı, Nusaybin Belediyesi, Nusaybin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Avrupa Birliği Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, Avrupa Komisyonu Erasmus Plus Programı, İstanbul Goethe Enstitüsü ve Uçan Kütüphane Projesi, Welthungerhilfe Derneği, Mardin Müzesi gibi kurumların destek verdiği sokak festivali Artuklu’da başladı.

Mardin merkez Artuklu ilçesi tarihi Birinci Cadde’de Suriye ve Iraklı çocukların katılımları ile başlayan festival, renkli görüntülere sahne oldu. Cadde boyunca tahta bacak, yüzleri boyalı çocuklar, palyaço ve ellerde taşınan renkli şemsiyeler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti.

Amaçlarının gençleri ve çocukları mutlu etmek olduğunu söyleyen Festival Koordinatörü Pınar Demiralp, 10 gün boyunca Mardinli, Suriyeli ve Iraklı çocuklar ile birlikte yaklaşık 20 bin kişinin eğleneceğini söyledi.

Bu sene festivalin yedincisinin düzenlendiğini belirten Demiralp, “Mardin, Gaziantep ve Dohuk gibi yerlerde festival gerçekleşecek. Merkezimizin öğrencileri, Suriye, Mardin ve Nusaybin’den öğrencilerimiz var çok güzel sirk gösterileri hazırladılar bütün yıl boyunca bu festivalde onu sunacaklar. Farklı ülkelerden katılımcılarımız da var. Afganistan, Kanada, Amerika ve başka ülkelerden gelen eğitmenlerimiz var. Birçok grubun farklı gösterileri var bugün festivalimizin açılış günü. Bütün hafta boyunca bölgenin çeşitli yerlerinden gösterilerimiz olacak” dedi.

Çocuklar bu tür festivallerin sürekli yapılmasından dolayı çok sevindiklerini ifade ederek, katılan yabancı misafirlerin kendilerine çok fayda sağladıklarını ifade ettiler.