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13 Temmuz 2018 15:31

Mardin’de 80 polise çeyrek altın verildi

Mardin’de evlenen, çocuğu olan ya da çocuğunu sünnet ettiren 80 polis memuruna çeyrek altın verildi.

Mardin’de 80 polise çeyrek altın verildi

13 Temmuz 2018 15:31


Mardin Emniyet Müdürlüğünce, evlenen, çocuğu olan ya da çocuğunu sünnet ettiren 80 polis memuruna çeyrek altın verilmesi için tören düzenlendi. Hizmet binasında düzenlenen törene, Emniyet Müdürü Hasan Onar, müdür yardımcıları, polis memurları ve aileleri katıldı. Törende, sosyal fondan alınan 80 çeyrek altın polislere verildi. Emniyet Müdürü Onar, “Son dönemlerde müdürlük bünyesindeki şube ve ekipler, uyuşturucu, terör ve asayişin sağlanması noktasında büyük başarılar elde ettiler. Müdürlüğümüz bünyesinde arkadaşlarımızın oluşturduğu bir fondan, evlenen, çocuğu olan ve çocuğu sünnet olan teşkilat mensuplarımıza birer çeyrek altın veriyoruz. Arkadaşlarımızın sevinçlerine ve üzüntülerine ortak oluyoruz. Böylelikle arkadaşlarımızın moral ve motivasyonları da yükseliyor, görevde daha başarılı oluyorlar. Herkesi tebrik ediyorum” dedi.




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