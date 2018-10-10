Mardin'de acil sağlık hizmetleri masaya yatırıldı

Mardin'de gerçekleştirilen 5. Bölge AKSOM toplantısında, hasta il sevklerinin azaltılması ve bölge illerinin acil sağlık hizmetleri masaya yatırıldı.

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyonunun (ASKOM) sağlanması amacıyla Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak illerinin katılımıyla 5. Bölge ASKOM toplantısı Mardin'de bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıda hasta il sevklerinin azaltılması ve bölge illerinin acil sağlık hizmetleriyle ilgili konular masaya yatırıldı. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, toplantının 2 oturumdan oluşacağını belirtti. Yavuz, ilk oturumda bölgedeki "Acil Sağlık Hizmetleri", ikinci oturumda ise "Yoğum Bakımların İyileştirilmesi" konularının konuşulacağını aktardı. Hekimlere yapılan saldırıları dile getiren Yavuz, "Bizler hekim olarak sürekli yaşatma prensibini taşıyoruz. Bizler hastamıza en kaliteli hizmeti nasıl sunabiliriz diye eğitim aldık ve şuanda idareci olarak ta bir görevimizde bunlara hizmet etmek vatandaşlarımıza en etkili sağlık hizmeti sunmak” dedi.

“Hekim sayısı yüksek, yoğun bakım sayısı az”

Bölgedeki yoğun bakım sayılarının ülke ortalamasının altında olduğunu ifade eden Yavuz, "Uzman ve pratisyen hekim sayısı 2002 yıllarına mukayese edilmeyecek oranda artmış; ancak halen istenilen seviyelere ulaşmış değil. Bu zorlu şartlarda coğrafyamızdaki şu anda çok şükür azalan, ama azda devam eden terör olaylarından dolayı acil sağlık hizmetleri sürekli teyakkuzda. 7 gün 24 saat 365 gün sahada sürekli, özverili çalışan bir sağlık ordusu var. Toplantının bölgemize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.