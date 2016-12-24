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24 Aralık 2016 13:18

Mardin’de akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

Mardin’de akılcı ilaç kullanımı anlatıldı

24 Aralık 2016 13:18

Mardin’de sağlık personeline akılcı ilaç kullanımı anlatıldı.
Mardin Halk Sağlığı Müdürlüğü, sağlık personeline yönelik akılcı ilaç kullanımı konusunda eğitim verdi. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen’in konuşmacı olarak katıldığı eğitim seminerinde ilaç kullanımı konusunda bilinçlenmenin önemine dikkat çekildi. Mardin Halk Sağlığı Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) çalışmaları dünyada 31 yıldan beri sürdürülmektedir. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de akılcı olmayan ilaç kullanımı halk sağlığını etkileyen ciddi bir sorun olarak devam etmektedir. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri doğrultusunda ülkemizde de halkın ve sağlık hizmetleri sunucularının farkındalığının artırılması ve bilinçlendirilmesi amacıyla bilgilendirme yapıyoruz” dedi.
Akılcı ilaç kullanımını; kişilerin hastalığına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun sürede, uygun dozda ve en düşük maliyetle kalayca sağlamak olarak ifade eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Akılcı ilaç kullanımının sağlanması konusunda farkındalığın oluşturulması ve toplum bilincinin artırılmasında hekim, eczacı, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta/hasta yakını, sektör, düzenleyici otorite, meslek örgütleri ve diğer gruplar sorumluluk sahibi taraflar olarak sayılabilir. Bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı arttırmamız gerekmektedir. Unutmayalım ki antibiyotikler; ateş düşürmez, ağrı dindirmez, virüslere bağlı enfeksiyonları tedavi edemez. Yaygın ve yanlış kullanıldığında ise hızla direnç gelişen antibiyotik, esas etki beklediğimiz bakterilerin neden olduğu enfeksiyonların tedavisinde de etkisiz hale gelir. Hekim reçete etmedikçe antibiyotik kullanılmamalıdır”.



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