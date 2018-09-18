Mardin'de altyapıya 244 proje

Mardin Büyükşehir Belediyesi MARSU Genel Müdürlüğü (MARSU), 2018 yılında toplam 696 milyon liralık yatırımla 244 projenin bitirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu yılsonunda şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallelerde 2 bin 200 kilometre içme suyu ve kanalizasyon alt yapı çalışması bitirilerek hizmete alınması hedefleniyor. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “244 projeyle şehrimizin alt yapı sorununu büyük ölçüde çözüyoruz. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz tarafından bize görev tevdi edildikten sonra bir şey söylemiştik, ‘Bu şehrin hikayesini birlikte yazacağız' diye. Sizden gelen istek ve talepler doğrultusunda projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Yaptığımız yatırımlar ve hayata geçirdiğimiz projelerimizde, hemşerilerimizin memnuiyetini hep ön plana aldık ve şuana kadar da çok güzel dönüşler oldu” dedi.

Yaman, “Özellikle alt yapı konusunda 2017 yılında güzel çalışmalara imza attık. Şehir merkezi, ilçeler ve kırsal mahallerde yaptığımız çalışmalar neticesinde 40 yıl içme suyu gitmeyen mahallelere içme suyu götürdük. 2018 yılı için 244 projeyi hedefledik. Bu projelerimiz içme suyu, kanalizasyon alt yapı çalışmaları, atık su arıtma tesisleri, içme suyu arıtma tesisleri ve depoları gibi birçok alanda çalışma yer alıyor. Hedeflediğimiz projelerin biran önce bitirilmesi ve hemşerilerimizin hizmetine alınması için çalışmalarımız hızla devam ediyor” diye konuştu.