Mardin'de bahisçilere operasyon

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce ‘yasadışı bahis olaylarının önlenmesi' amacıyla, yürütülen çalışmalar kapsamında, 38 ekip ve 115 personelimizin katılımı ile uygulama yapılmıştır. 70 adrese yönelik yapılan denetimlerde, 2 şahsın yasadışı bahis oynadığı tespit edilmiş, yasadışı bahis oynatılan 2 işyerinin kapatılmasına yönelik idari işlem yapılmış olup, işyeri sahibi olan 2 şahıs hakkında adli işlem uygulanmıştır. 855 şahıs sorgulanmış; arandığı tespit edilen 4 yoklama kaçağı şahıs ve 1 cezaevi firarisi şahıs yakalanmış ayrıca, yapılan kontrollerde 1 şahsın üzerinde 3 kilo 59 gram uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edilmiş olup, şahıslar hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Yasadışı bahis oynatılmada kullanılan, 2 adet bilgisayar,1 adet yazıcı, 1 adet bahis kuponuna, 1 adet maç bilgileri yazılı müsvedde kağıt ve not defteri ve 12 bin 335 Lira paraya el konulmuştur” denildi.