Mardin’de bayramlaşma töreni

Mardin’de bayramlaşma programı düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa, Vali ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Artuklu Kaymakamı Şakir Önen, Diyarbakır- Mardin Metropoliti Saliba Özmen, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Vali Yaman, “Sabah jandarma, çevik kuvvet ve özel harekatta bulunan personelimizin bayramını kutladık. Sevgi evlerimiz ve çocuk yuvalarımızdaki yavrularımızla bayramlaştık. Hastalarımıza hem şifa diledik hem de bayramlarını kutladık. Şuan da Mardinli hemşerilerimizle bayramlaşıyoruz. Mardin bu sene çok güzel bir Ramazan geçirdi. Bu Ramazan’ın bir özelliği vardı. Süryani vatandaşlarımızın da katılımı oldu, gördüğünüz gibi Süryani vatandaşlarımızda aramızdalar, bundan dolayı son derece mutluyum, inşallah bu birlik ve beraberliğimiz bundan sonra böyle devam edecek. Artık Mardin kültür şehri ciddi bir misafir potansiyelimiz var, turistler gelmeye başladı geçen senenin ilk beş ayına göre Mardin yüzde yüz otuz bir dolulukla kapattı. Bayramın birinci günü itibarıyla tesislerimizin yoğunluğunu arkadaşlarımız söyledi inşallah bundan sonra böyle devam edecek. Tüm Hemşerilerimize tüm Müslümanlara mübarek bir ramazan bayramı diliyorum ve inşallah birlik ve beraberlik sürsün diliyorum” dedi.

Metropolit Saliba Özmen ise, “Ramazan bayramının tüm insanlara ve dünya alemine barışın ve huzurun gelişmesine vesile olmasını diliyoruz. Bu bayram inşallah vesile olur. Başta ülkemizin, siyasetçileri olsun yöneticileri olsun tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyorum” diye konuştu.

Bayramlaşmanın ardından gelen misafirlere ikramlarda bulunuldu.