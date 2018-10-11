Mardin'de beyaz altın hasadı

Mardin'in Derik ilçesinde beyaz altın olarak tabir edilen pamuğun hasadı devam ediyor.

Türkiye'de pamuğun büyük bir bölümünün üretildiği Güneydoğu Anadolu bölgesinde pamuk hasadı heyecanı yaşanılıyor. Derik'e bağlı Çadırlı Köyünde de çiftçiler pamuk hasadına başladı. Bin bir emekle aylar öncesinden ekimi başlanılan pamuk tarlaları beyaza büründü. Kimi çiftçiler biçerdöverle, kimisi de işçiler vasıtasıyla pamuğunu topluyor.