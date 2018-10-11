İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Mardin'de beyaz altın hasadı

Mardin’in Derik ilçesinde beyaz altın olarak tabir edilen pamuğun hasadı devam ediyor.

Mardin'in Derik ilçesinde beyaz altın olarak tabir edilen pamuğun hasadı devam ediyor.


Türkiye'de pamuğun büyük bir bölümünün üretildiği Güneydoğu Anadolu bölgesinde pamuk hasadı heyecanı yaşanılıyor. Derik'e bağlı Çadırlı Köyünde de çiftçiler pamuk hasadına başladı. Bin bir emekle aylar öncesinden ekimi başlanılan pamuk tarlaları beyaza büründü. Kimi çiftçiler biçerdöverle, kimisi de işçiler vasıtasıyla pamuğunu topluyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.