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14 Eylül 2017 12:31

Mardin’de Beyaz Bayrak uygulaması

Mardin’de okulların açılması ile birlikte okullarda beyaz bayrak uygulamasına geçiliyor.

Mardin’de Beyaz Bayrak uygulaması

14 Eylül 2017 12:31


Mardin Artuklu Öğretmen evinde gerçekleşen toplantıya Mardin İl Halk Sağlığı Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Şube Müdürleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri, Anaokul Müdürleri katıldı. Mardin İl Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının temizlik ve hijyen konusunda teşvik edilmesi, okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığımız arasında 2006 yılından itibaren uygulanmakta olan ‘Beyaz Bayrak İşbirliği protokolü’ kapsamında değerlendirme yapıldı. 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yıllında Protokol kapsamında yapılacak çalışmalar ve denetimlerle ilimiz genelindeki okulların tamamının beyaz bayrak alması suretiyle çocuklarımızın sağlıklı ve hijyenik şartlarda eğitim alması hedeflenmektedir” denildi.




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