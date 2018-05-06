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06 Mayıs 2018 16:00

Mardin’de Bilali Şenlikleri yapıldı

Mardin’in merkez Artuklu ilçesine bağlı Alımlı köyünde arpanın sararmasıyla hasat döneminin başlangıcı olarak kabul edilen Bilali Şenlikleri yapıldı.

Mardin’de Bilali Şenlikleri yapıldı

06 Mayıs 2018 16:00


Mezopotamya’da binlerce yıldır arpanın sararmasıyla birlikte mayıs ayının ilk haftasında kutlanıp, hasat döneminin başlangıcı olarak kabul edilen Bilali Şenlikleri, merkez Artuklu ilçesine bağlı Alımlı köyünde yapıldı. Şenliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, Müze Müdürü Nihat Erdoğan, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Kurbanların kesildiği etkinlikte, hasadın bereketlenmesi için dualar edildi.


Müze Müdürü Nihat Erdoğan, şenliğe civar köylerden ve çeşitli bölgelerden yüzlerce vatandaşın katıldığını belirterek, “Şenlik bereketli bir hasat, kırgınlık ve küskünlüklerin sona ermesi ve gençlerin birbirini tanıma fırsatı bulması için yapılırdı. Mardin’in kaybolmaya yüz tutmuş somut olmayan kültürel miraslarından olan Bilali Şenliğini 59 yıl aradan sonra tekrara yaşatmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirliğini sağlamayı ve koruma altına alınan Alımlı (Bilali) köyünün kültür ve turizm destinasyonlarından biri olmasını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.


Şenlikte davul ve zurnalar eşliğinde halaylar çekilip, katılımcılara pilav dağıtıldı.




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