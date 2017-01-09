Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 15:38

Mardin’de bin 239 çocuğun yüzü güldü

Mardin’de bin 239 çocuğun yüzü güldü

09 Ocak 2017 15:38

İHH İnsani Yardım Vakfı Mardin Şubesi, Mardin merkez ve ilçelerindeki bin 239 yetim çocuğa sahip çıkarak bakımlarını üstlendi.
Mardin İHH Yetim Birim Başkanı Abdurrahman Ceylan, 2016 yılında bin 239 yetim çocuğa ulaştıklarını ve bunların hayırseverler tarafından desteklendiğini söyledi. Ceylan, Artuklu ilçesinde 249, Dargeçit’te 58, Derik’te 19, Kızıltepe’de 331, Mazıdağı’nda 62, Midyat’ta 159, Nusaybin’de 222, Ömerli’de 29, Savur’da 26 ve Yeşilli’de 84 olmak üzere toplamda bin 239 yetime düzenli bir şekilde aylık ödeme yaptıklarını anlattı.
“Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var-İyilikte Yarışan Sınıflar” projesinin bu sene de gönüllülük esası ile devam ettiğini belirten Ceylan, proje kapsamında 2016 yılında Mardin’deki öğrencilerin 203 yetim çocuğun bakımı üstlendiğini ifade etti. Ceylan, “Proje ile eğitim öğretim müfredatı içerisinde bulunan çocuklarımız ve gençlerimizle yetim çocuklarımız bir araya geliyor. Yetim akranlarının eğitim, sağlık, gıda, kıyafet ve kısmen de barınma ihtiyaçlarını karşıladığı proje, çocuklarımızı küçük yaşlardan itibaren bilinçli, yardımsever, duyarlı, fedakar ve başkalarının dertleriyle dertlenen karakterli nesiller olarak yetiştirebilmeyi esas almaktadır. Erken yaşta yapılan küçük fedakârlıklar çocukların karakter oluşumuna direkt etki edeceğinden, bencil, duyarsız, merhametsiz bir nesil değil, nitelikli, paylaşmayı seven, yardımsever nesillerin yetişmelerinde projenin katkısının çok olacağı düşünülmektedir” dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MARDİN HABERLERİ
MARDİN HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    9°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç