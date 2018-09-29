Mardin'de binlerce kadın sağlık için yürüdü

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından bu yıl 2'ncisi gerçekleştirilen etkinlik kapsamında 'Sağlıklı Adımlar ile Sağlıklı Gelecek' yürüyüşü düzenledi.

Mardin'de terörün yerini huzur ve güvene bırakmasının ikinci yılında kadınlar Birinci Caddede bulunan Cumhuriyet Meydanında bir araya gelerek 10 bin adımlık yürüyüş gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen geleneksel yürüyüşe yüzlerce kadın katıldı. Mardin'in tarih kokan sokaklarında yürüyen kadınlara Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman'ın eşi Gülseren Yaman, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu'nun eşi Canan Miroğlu, ilçe kaymakamlarının ve daire başkanlarının eşleri, kadın sivil toplum kuruluşları, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görev alan kadınlar eşlik etti. Mardinli kadınlar tarihi sokaklarından binlerce yıllık Kasimiye Medresesine kadar 'Sağlıklı kadınlar sağlıklı gelecek', 'Sağlık için 10 bin adım', 'Kadınlar sağlık için yürüyor' afişleri ile yürüdü. Yürüyüş öncesi kadınların el ele çektiği halaylar renkli kareler oluşturdu. Kadınlar, Arbane ekibinin müzikleri ile tarihi sokakları şenlendirdi.

Katılımcılardan Asuman Sülkü etkinlik için Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ve eşine teşekkür etti. Sülkü, "Mardinli kadınlar hem spor yapma fırsatı buluyor hem kaynaşıyor. Mardin'in güzellikleri saymakla bitmez. Bu şekilde hem kadınlarımız sağlıklı hem de mutlu tekrar teşekkür ederiz" dedi.

Etkinliğe katılan kadınlardan Gülbahar Artukoğlu Mardin'in tarih ve sağlık kokan sokaklarında yürümenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Artuklu, "Vali beyin gelmesi ile bu etkinlikler Mardin'de yapılmaya başlandı. Çok mutluyuz" diye konuştu.