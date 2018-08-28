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28 Ağustos 2018 17:16

Mardin’de binlerce vatandaşa gıda ve giysi yardımı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Lojistik Merkezi’nde binlerce vatandaşa gıda ve giysi yardımı gerçekleştirildi.

Mardin’de binlerce vatandaşa gıda ve giysi yardımı

28 Ağustos 2018 17:16


Mardin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığınca ihtiyaç sahibi vatandaşlar için açılan Lojistik Merkezi’nde binlerce vatandaşa gıda ve giysi yardımı yapıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her yerde vatandaşımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ederek çalışmalarımıza şekil veriyoruz. Bu bağlamda önceliklerimiz arasında aldığımız gençler, öğrenciler, engelliler ve kadınların yanı sıra özellikle şehrimizde ihtiyaç sahibi vatandaşları tespit ederek ihtiyaçlarını giderme konusunda çalışma arkadaşlarımızla birlikte gecemizi gündüzümüze kattık. Şuan bu çalışmaların meyvesini aldık ve şehrimizde binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştık” dedi.



“Binlerce vatandaşın ihtiyacını giderdik”


Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde bölgenin en büyük lojistik merkezini kurduklarını ifade eden Yaman, şunları kaydetti:


“Lojistik merkezinde vatandaşlarımızın giysi ve gıda başta olmak üzere ihtiyaçlarını tespit ettik. Binlerce vatandaşımızın ihtiyacını giderdik. En başta söylediğimiz gibi belediyemizin imkanlarını gençlerimiz, kadınlarımız, engellilerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz.”




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