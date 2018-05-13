Mardin’de bir yastıkta 40 yıl evli 47 çifte özel program

Törende 40 yıl ve üzeri evlilikleri olan çiftlere bir yastıkta 40 yıl sloganı ile yastık hediye edildi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından bugün bir otelde düzenlenen etkinliğe Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve evliliklerinde 40 yıl ve üzeri yıllarda evli olan çiftler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Mardin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanı Mehtap Bingül, “Aile haftası nedeniyle 10 ilçemizden 40 yılı dolmuş 47 çiftimizi bu salonda ağırlamaktan çok mutluyuz. Bir ömrü beraber geçirmiş çiftler karşısında heyecandan konuşmakta güçlük çekiyorum. Büyükşehir belediyesi olarak gençlerimizin sağlıklı yetişebilmesi için ailelerimize yönelik çalışmalar yapmaktayız” dedi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman ise, tüm annelerin anneler gününü kutladı. Yaman, "Ailelerimizin millet olarak toplum olarak bizim için kutsal olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu nedenle de hem devletimiz ve hükümetimiz hem de kamu kuruluşları ve yerel yönetimler bu müessesenin daha anlaşılır olması için çeşitli faaliyetler yapıyorlar. Elbette hükümetimizin annelik ve aile müessesine olan destekleri hiçbir zaman gözden kaçmamakta. Biz de valilik olarak hem de belediye olarak bunlara destek veriyoruz. Biz daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene sembolik olarak 40 yıllık evli olan 47 ailemizle bir araya geldik. Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman ailelerimizin, kadılarımızın, gençlerimizin, öğrencilerimizin yanında olacağız. O nedenle sizlerin yanınızda olduğumuzu bilmenizi arzu ediyoruz. Kadın hizmetleri ve gençlik daire başkanlığı, sosyal hizmetler daire başkanlığı ve Mardinmasa ile siz kıymetli ailelerimizin, kadınlarımızın her zaman yayındayız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından evlilikte 40 yılını doldurmuş ailelere Vali Yaman, eşi Gülseren Yaman, Mardinmasa Müdürü Merve Erciyas, Kadın ve Gençlik Daire Başkanı Mehtap Bingül ile birlikte sembolik olarak yastık hediye etti. Aileler Vali Yaman’a ve tüm ekibine teşekkür etti.

Konuşmaların ve hediye töreninin ardından Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı halk oyunları ekibi yöresel oyun sergiledi.