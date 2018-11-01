Mardin'de “Biz Bir Aileyiz” konferansı düzenlendi

Mardin'de düzenlenen “Biz Bir Aileyiz” konferansında konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, aile kurumundan asla vazgeçilmemesi gerektiğini belirterek, “Bugün maalesef boşanmalar hızla artıyor. İnsanlara bir kez daha ailelerine sahip çıkmaları gerektiğini anlatmak durumundayız” dedi.

Mardin İl Müftülüğü tarafından düzenlenen “Biz Bir Aileyiz” Konferansı bir otelde gerçekleştirildi. Konferansa Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, İl Müftüsü İsmail Çiçek, Basın İlan Kurumu Müdürü Adnan Günbegi ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran tilaveti ile başlayan programda konuşan Mardin İl Müftüsü İsmail Çiçek, katılımcılara teşekkür ederek ailenin toplumda önemine değindi.

“Amaç, aile ahlakını geliştirmek”

Daha sonra konuşan Prof. Dr. Huriye Martı ise projenin aile ahlakını geliştirmek için gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu konferansı başka illerimizde de verdik. Aile kurumu bizim asla vazgeçemeyeceğimiz en temel değerimizdir. Bir insanın ailesi hayatta hiçbir hazine ile ödenemeyecek kadar kıymetlidir. Biz tek başına yaşayanlara acırız. Gençlerimizi bir an önce evlendirelim de yuvaya kavuşsunlar isteriz. Çünkü biz ailenin değerini biliriz. Bir insan kalabalıklar içinde yalnızsa ona destek olmak isteriz. Hiç kimse eşinizden daha yakın olamaz hiç kimse anne babanızdan daha kıymete yakın olamaz. Dolayısı ile bizim aile için ne yaptığımızı sormaya aile içi emek vermeye kararlı olmaya ihtiyaç vardır. Aile sınavsa, demek ki bazen yoracak, üzecek vakit vermememiz emek vermemiz gerekecek” dedi.

Boşanmaların hızla arttığına dikkat çeken Martı, “Bir kez daha ailelerine sahip çıkmaları gerektiğini ve aziz milletin aile geleneğinin önemli olduğunu anlatmak durumundayız” diye konuştu.

Konferans, konuşmaların ardından sona erdi.