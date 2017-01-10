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10 Ocak 2017 23:51

Mardin’de Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü birlikte kutlandı

Mardin’de Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü birlikte kutlandı

10 Ocak 2017 23:51

Mardin Valisi Mustafa Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü’nün aynı güne denk gelmesi nedeniyle gazeteciler ile kaymakamlarla akşam yemeğinde bir araya geldi.
Mardin Valisi ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile İdareciler Günü dolayısıyla il ve ilçelerde görev yapan gazeteciler ve kaymakamlarla yemekte bir araya gelerek günlerini kutladı. Özel bir otelde düzenlenen programa il merkezi ve ilçelerde bulunan gazeteci cemiyetleri başkanları, ulusal ve yerel gazeteciler, ilçe kaymakamları katıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Vali Yaman, “İdareciler olarak tevafukken gazetecilerle aynı günü kutluyor olmanın heyecanını yaşıyoruz. Altı ay önce göreve başladığım Mardin’de bu vesileyle de gazetecilerle bir araya geliyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Gönül arzu eder ki; şehrin gözü kulağı olan gazetecilerle daha sık bir araya gelmek isterdim. Ancak takdir edeceğiniz üzere yoğun çalışma tempomuzdan dolayı ancak bir araya gelebildik. İnşallah bundan sonra daha sık aralarla bir araya geleceğiz ve yapılan ya da yapılması gereken çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunmuş olacağız. Bu vesileyle toplumun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi yolunda önemli bir görevi ifa eden basın mensuplarımızın bizler için değerli olduğunun altını çiziyorum. Gücünü kamudan, kamunun çıkarlarını savunmaktan alan basın, meslek ilkeleri ışığında vatandaşlarımızı doğru ve tarafsız bilgilendirme çabası içerisinde olan bütün gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü ve aynı tarihe tekabül eden idarecilerimizin İdareciler Günü’nü kutluyorum” dedi.
Program sonunda Mardin Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti adına Başkan Abdulkadir Üründü tarafından Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Yaman ile birlikte Mardin’in tanıtım ve gelişimine yaptıkları haberleriyle destek verdikleri için de il genelinde yayın yapan gazetelerin yazı işleri müdürleri ile haber ajanslarının Mardin temsilcilerine birer plaket verildi. Gazetelerden Mardin Arena Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ufuk Güngörmüş, Mardin Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Murat Akgül, Kıraatım Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Erkar, İletişim Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Sait Çakar adına imtiyaz sahibi Rıdvan Fidan ile Mardin Life Gazetesi imtiyaz sahibi Beşir Güneş ve Anadolu Ajansı Temsilcisi Halil İbrahim Sincar, İHA Temsilcisi Mehmet Salih Keskin ile Doğan Haber Ajansı Temsilcisi Nezir Güneş’e plaketleri Vali Mustafa Yaman verdi. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.



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