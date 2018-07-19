Mardin’de çocuk arkeologlar iş başında

Minik öğrencilerin tarihi eserleri bulma anları renkli görüntüler oluşturdu.

Mardin Müzesi, örnek bir çalışma ile çocukların bir günlük arkeolog olmasına imkan tanıdı. Mardin Müzesi Arkeopark alanında arkeolog eğitmenler, öğrencilere tarihi eserlerin nasıl bulunduğunu uygulamalı olarak anlattı. Küçük arkeologlar, müze bahçesinde toprağı kazıp, eserleri titizlikle bulup laboratuvara götürmek için büyük bir hassasiyetle çalıştı. Minikler, kazı yapmak için oluşturulan alanda buldukları tarihi eserleri önce fotoğrafladı, ardından hazırlanan kutulara koydu. Minik arkeologlar, yaptıkları çalışmadan çok mutlu olduklarını ifade etti. Minik arkeologlardan 9 yaşındaki Emirhan Artukoğlu, çok mutlu olduğunu ifade ederek, “Herkesin görmesini istediğim bir şey oldu. Çok mutlu oldum. Vazo ve büyüteç buldum. Önce bulduğumuz kazıları fotoğrafladıktan sonra müzeye verip fişleyeceğiz, sonra onlar da müzenin içine koyacaklar” dedi.

10 yaşındaki Büşra Aykul, "Çalışmalar yapıyoruz, toprağın altından tarihi eserler çıkarıyoruz. Bende bir vazo buldum ve arkeolog olmak çok güzel bir duygu” diye konuştu.

10 yaşındaki Melike Sultan Kızılkapçı ise, bir tas bulduğunu ifade ederek, “Kazdık, baktık bir tas çıktı. Şimdi onu temizleyip laboratuvara götüreceğiz” dedi.

"Birincilik almış bir müzeyiz"

Mardin Müzesinde görevli sanat tarihçisi Seher İvrendi, müzenin 2010 yılında hazırladığı programlarla çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. İvrendi, "Nitekim bu alanda 2014 yılında dünyaca ünlü iletişim tasarım ödülleri konusunda birincilik almış bir müzeyiz. Gençlere yönelik en iyi program dalında birincilik alarak birçok müzeye de rol model oluşturduk. 2010 yılından bu yana yaklaşık 20 bin öğrenciye müze eğitimi vererek hizmet verdik. Arkeopark kazı alanımızda kültürel varlıkları korumaya ve yaşatmaya yönelik bilinç kazandırılıyor çocuklarımıza. Daha bilinçli nesiller yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Mardin Müzesi rol model oluyor

Müze eğitimcisi Işılay Baysak Burası, Arkeopark alanında çocuklara arkeoloji bilimi üzerine hem teorik hem de pratikte bilgiler verip, onlara uygulamalar yaptırdıklarını söyledi. Işılay Baysak Burası, "Burada neolitik yaşamı görüyorlar. Neolitik yaşama dair bulgular elde edip, neolitik yaşamı tanıyorlar. Daha sonra arkeopark alanında emitasyon ürünlerini daha öncesinden toprak altına koyuyoruz. Üstünü toprakla kapatıyoruz. Onlar da birer arkeolog olarak kazı yapıp, o ürünleri bulup çıkarıyorlar. Mardin Müzesi bu konuda bir ilk, hatta bu çalışma da ilk ve birçok müzeye bu konuda rol modellik yapıyor” diye konuştu.