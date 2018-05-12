Mardin’de dağ bisikleti yarışması düzenlendi

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, ‘Uluslararası Mardin Dağ Bisikleti Kupası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın katılımlarıyla start aldı. Ulusal ve uluslararası alanda, 9 kategoride 110 sporcunun yarışacağı belirtildi. Yarışma ile şehrin doğal ve kültürel tanıtımının yapılması planlanıyor. Yarışmada, Uluslararası Bisiklet Birliği ile Türkiye Bisiklet Federasyonu kural ve yönetmenliklerinin geçerli olduğu belirtildi.

"Oteller yüzde yüz doldu"

İçişleri Bakanı Soylu, yaptığı açıklamada, Mardin’de düzenlenen Uluslararası Dağ Bisiklet Yarışmasının startını Vali Yaman ile birlikte verdiklerini söyledi. Bakan Soylu, şehirde otellerin yüzde yüzünün dolu olduğunu ifade ederek, “Ulusal ve uluslararası alanda profesyonel sporcular, kilometrelerce dağ yolunda yarışacaklar. Yine gelirken valimizden aldığımız bir bilgi, “Mardin’deki otellerin doluluk oranı yüzde yüz”. Bu huzurun, güvenin ve anlayışın oluşmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, hükümetimizin bütün yetkililerine, canla başla ülkemizin bölünmez bütünlüğü, birliği, beraberliği ve kardeşliği için çaba sarf eden bütün valilerimize, kaymakamlarımıza, emniyet müdürlerimize, jandarma komutanlarımıza, güvenlik korucularımıza ve emeği olan herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum” dedi.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, şehirde düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların Mardin’in tanınırlığını her geçen artırdığını belirtti. Yaman, “Huzur ve güvenin hakim olduğu şehrimizde çok güzel şeyler oluyor. Ulusal ve uluslararası alanda tanınmış büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptık. Geçen hafta Mezopotamya Yol yarışları düzenledik. Bu yarışmada yüzlerce bisiklet sporcumuz yarıştı. Bugünde İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile birlikte, ‘Uluslararası Mardin Dağ Bisikleti Kupası’nın startını verdik. Bu da bölgedeki sporseverler acısından çok önemli. Biz bundan sonra huzurun şehri olan Mardin’in kültürel, tarihi, sportif ve sanatsal etkinliklerle duyuracağız’’ diye konuştu.