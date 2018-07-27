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27 Temmuz 2018 11:01

Mardin’de doktordan hastalarına piknik

Mardin’in Nusaybin İlçe Devlet Hastanesinde tedavi gören doktorlar, hastalarıyla birlikte piknik yaptı.

Mardin’de doktordan hastalarına piknik

27 Temmuz 2018 11:01


Nusaybin Devlet Hastanesinde Hemodiyaliz Ünitesinde tedavi gören hastalara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla Dr. Mehmet Emin Ay’ın her yıl gerçekleştirdiği organizasyonda bu yılda hastalar ve doktorlar birlikte piknik yaptı. Geleneksel hale gelen piknikte Nusaybin Devlet Hastanesi yönetimi, hastanede tedavi gören hastalar, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Begen, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Mahmut Yıldız, Nusaybin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Emin Ay ve Yoğun Bakımlar İl Koordinatörü Uzm. Dr. İbrahim Demir’in de katılımıyla piknik organizasyonunu gerçekleştirdi.




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