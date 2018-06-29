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29 Haziran 2018 14:57

Mardin’de drenaj kanallarını temizliyor

Mardin Büyükşehir Belediyesi, yerel ekonominin güçlenmesi adına, çiftçinin yanında olmaya devam ediyor.

Mardin’de drenaj kanallarını temizliyor

29 Haziran 2018 14:57


Yerel Ekonomiyi Güçlendirme Dairesi Başkanlığı’nı yeniden aktif hale getiren Büyükşehir Belediyesi, arıcılık, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık, ipekböcekçiliği, meyve ve sebze yetiştiriciliği için programlanan ve hayata geçirilen projeler çiftçinin yüzünü güldürüyor. Kırsal mahallelerin drenaj kanallarını temizleyen ekipler, son olarak Kızıltepe ikizler mahallesinde bin metrelik drenaj kanalını temizleyerek tekrar kullanıma açtı. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, olağan belediyecilik yaparak çiftçinin yanında olduklarını belirtti. Yaman, “Yerel ekonominin güçlenmesi adına çiftçimize destek olmaya devam ediyoruz” dedi.


Mardin Büyükşehir Belediyesinin olağan belediyecilik yaparak yediden yetmişe herkesin yanında olduğuna işaret eden Yaman, “Artık Büyükşehir Belediyemiz bu belediyeciliği ile olağan belediyecilik yapıyor. Bu olağan belediyecilik şu demek, her şey ile ilgileniyoruz. Şehrin her türlü sıkıntısında biz varız. Kırsal mahallede ki çocukların, engellilerin ve yaşlılarımızın sıkıntılarına kadar biz ilgileniyoruz. Verilen destek ve hayata geçirilen projelerle çiftçimizin yanındayız. Artık bu şehirde her kesin bir kimsesi var. Bunu da büyükşehir belediyesi olarak biz yerine getiriyoruz. Bundan sonra da böyle olacak” diye konuştu.




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