Mardin'de ‘Dünya Yürüyüş Günü' etkinliği

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü, 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü” nedeniyle etkinlik düzenledi. 21 Kasım Şehir Stadyumunda yapılan etkinliğe, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personelleri ile öğrenciler katıldı. İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, “Bugün 'Dünya Yürüyüş Günü' kapsamında 21 Kasım Şehir Stadyumunda öğrencilerimizle birlikte yürüyüş düzenledik. Sağlık çalışanlarımız, kamu çalışanları, halkımız iştirak etti. Biz halkımıza fiziksel aktivitenin, hareketli yaşamın öneminden bahsediyoruz. Sağlık Müdürlüğü olarak her an her yerde obeziteyle mücadele içerisindeyiz. Dünyadaki ölümlerin en çok nedeni kronik hastalıklar, bunların en büyük etkenlerinden bir tanesi obezite. Obezite ile mücadele etmenin en güzel yönü sürekli hareket halinde olmaktır. Bu anlama da halkımız bilinçlendirilmesi için bugün bu etkinliği düzenledik” dedi.

Konuşmaların ardından, saha etkinliği yürüyüş parkuruna “Her gün 10 bin adım” yazısı asılarak, yürüyüşler ile halat çekme ve çuval oyunları gerçekleştirildi. Etkinlik alanında, ağız ve diş sağlığı seti, elma, su ve broşürler de dağıtıldı.