Mardin'de emniyet ve jandarmanın en özel misafirleri

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Engelsiz Mardin Projesi" çerçevesinde down sendromlu gençler, İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Birçok sosyal sorumluluk projesine imza atan Mardin Büyükşehir Belediyesinin "Engelsiz Mardin Projesi" çerçevesinde down sendromlu gençler, İl Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Proje kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünü gezerek polis ve askerlere başarılar dileyen down sendromlu gençler, ekipmanları da inceledi. Gençler, kendileri için hazırlanan özel eğitimli köpeklerin gösterilerini ise büyük ilgiyle izledi.

Mardin İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, down sendromlu gençleri kapında karşılayarak makamında ağırladı. Onar ile birlikte türküler söyleyip fotoğraf çekinen gençlere trafik polisleri tarafından trafikte uyulması gereken kurallar hakkında da bilgiler verildi. Ziyaret, gençlere verilen hediyelerin ardından sona erdi.