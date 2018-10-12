Mardin'de feci kaza: 2 ölü, 17 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat-İdil karayolunun 33'üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 JB 6197 plakalı otobüs ile 47 AAF 532 plakalı tır çarpıştı. Kazada, Rıyhan Tayfan (70) ve Halime Karabalık (45) hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla, Cizre, İdil ve Midyat'taki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.