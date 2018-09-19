Mardin'de Gaziler Günü töreni

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Mardin'de 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle valilik binası önünde tören yapıldı. Tören Atatürk Anıtı'na Türkiye Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Törene, Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Fedai Ünsal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mardin Şubesi Başkanı Mehmet Akpulat, gaziler, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Üsteğmen Bahadır Erbakan, kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içinde olduklarını belirterek, “Bugün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası, cesaret ve kahramanlığının, kadirşinas milletimizce takdir edilişinin bir nişanesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ebedi başkomutanımız olarak ilan edildi. Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şehitlik şerbetini içemeyen evlatlarının hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır” dedi.