Mardin’de gençler kendini geliştiriyor

Mardin gençliğine yeni bir soluk olan ve üstlendiği misyon ile gençlerin geleceğe daha iyi hazırlanmasını sağlayan gençlik merkezi, açtığı kurslar ile de gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağladı. Gençlik merkezinde resim, siluet çizim, bateri, gitar, televizyon programcılığı, senaryo yazarlığı, radyo programcılığı, İngilizce, Almanca, Rusça, diksiyon, yazılım kodlama, kitap okumaları, dış politika ve YKS kursları verilmekle birlikte yakın zamanda Mardin’de ilk defa yamaç paraşütü kursları başlayacak.

Birçok farklı kurs

Açılan kurslar ile ilgili bilgi veren Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, gençlerin gelişimi için çaba verdiklerini belirtti. Yaman, “Gençlik Merkezimiz bu noktada başarılı çalışmalara imza atıyor. İlimizde vatandaşlarımızı düşünen bir yapıda birçok farklı konuda projelerimize hayat veriyoruz. Gençlerimizin mutlu olduğu bir şehirde yaşaması için de ‘Gençlik varsa gelecek var’ sloganıyla önemli işler yapıyoruz. Bu çalışmalardan birisi de şüphesiz 2 bin 700 metrekare alanda hizmet veren bölgenin en büyük gençlik merkezimizdir. Birçok sosyal donatıyı içinde barındıran merkezimiz gençlerimizi geleceğe hazırlamaktadır. Aynı zamanda kişisel becerilerini arttırmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmak için de çeşitli kurslar düzenlenen merkezimiz bu konuda da önemli işleri gerçekleştirmektedir” dedi.

"Geleceğe hazırlıyoruz"

Gençleri geleceğe hazırladıklarını belirten Vali Yaman açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Kurslarımızda gençlerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmek için verdiğimiz çabanın yanında dünya meselelerini anlamaları, yorumlamaları ve geleceğe hazırlanmaları da yer almaktadır. Bu sayede kendine güvenen bir gençliğin yetişmesine vesile olmaktayız. Öte yandan gençlerimizin hayatlarının en önemli anlarından birisi olan YKS sınavında da desteklemekteyiz. Onlara verdiğimiz kurslar ile iyi puanlar alarak istedikleri üniversiteye gitmelerine katkı sağlamaktayız. Merkezimiz fark ortaya koyan projelerini sürdürecek”.