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03 Eylül 2018 13:11

Mardin’de ‘Halk Sağlığı Haftası’ kutlamaları halaylarla başladı

Mardin’de 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri halaylarla başladı.

Mardin’de ‘Halk Sağlığı Haftası’ kutlamaları halaylarla başladı

03 Eylül 2018 13:11


Mardin’de 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri başladı. Etkinliklerin açılışı Artuklu ilçesi Halk Sağlığı Merkezi önünde yapıldı. İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, doktorlar, hemşireler ve vatandaşların halay çektiği etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte, vatandaşlara ücretsiz sağlık taraması yapılıp, organik elmalar dağıtıldı. Etkinliğe, Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Şakir Öner Öztürk, Emniyet Müdürü Hasan Onar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüsnü Bengin Efetürk, Büyükşehir Kadın ve Aile Politikaları Daire Başkanı Uzm. Dr. Mehtap Bingül de katıldı.


İl Sağlık Müdürü Yavuz, birinci basamak sağlık hizmetlerinin önemine vurgu yaparak, amaçlarının hastalık oluşmadan önlemek ve insanlara kaliteli, sağlıklı bir yaşam sunmak olduğunu dile getirdi. Yavuz, ülke geneli etkinliklerin düzenlendiğini ve Mardin’de etkinliğin halaylarla başladığını belirterek, “Amacımız bakanlığımızın en ücra köşelere ulaştığını göstermek. 10 bine yakın personelin görev yaptığını belirtmektir” dedi.


Etkinlikte, Her Yerde Sanat Derneği Sirkhane ekibi de gösteri yaptı.




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