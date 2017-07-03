Mardin’de hasta, engelli ve hamilelere ‘sıcak’ izni

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, Mardin genelinde hava sıcaklığının, 3-4 Temmuz tarihlerinde yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi hükmüne göre, Mardin’de tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 3-4 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.