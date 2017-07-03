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03 Temmuz 2017 11:53

Mardin’de hasta, engelli ve hamilelere ‘sıcak’ izni

Mardin Valiliği, kentte artan hava sıcaklığı nedeniyle hasta, engelli ve hamilelerin, 3-4 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.

Mardin’de hasta, engelli ve hamilelere ‘sıcak’ izni

03 Temmuz 2017 11:53


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan son hava tahmin raporlarına göre, Mardin genelinde hava sıcaklığının, 3-4 Temmuz tarihlerinde yükselmeye devam edeceği tahmin edilmektedir. Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. maddesi hükmüne göre, Mardin’de tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan, hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartıyla şeker, kalp-damar, beyin-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanların 3-4 Temmuz tarihlerinde idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.




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