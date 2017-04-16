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16 Nisan 2017 11:43

Mardin’de hasta seçmenler oylarını kullandı

Mardin’de çeşitli hastanelerde yatarak tedavi gören hastalar, oylarını kullandı.

Mardin’de hasta seçmenler oylarını kullandı

16 Nisan 2017 11:43


Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören 18 maddelik anayasa değişikliğini içeren halk oylaması için Mardin’de kurulan bin 560 sandıkta 454 bin 263 bin seçmen sandık başına giderek oylarını kullanmaya başlandı. Çeşitli nedenlerden dolayı hastanelerde tedavi gören hastalar ise Sağlık Bakanlığına bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimleri tarafından veya kendi imkanlarıyla oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullandı.


Yatarak tedavi gördüğü Kızıltepe Devlet Hastanesinden izinli çıkarak Yol-İş Sendikası İlkokuluna gelip oyunu kullanan Emine Kılıç, yapılan referandumdan hayırlı sonuçlar çıkmasını temenni etti. Kızıltepe Devlet Hastanesinde dahiliye servisinde 5 gündür tedavi gördüğünü belirten Kılıç, hastaneden aldığı izinle okula gelerek oyunu kullandığını ve tekrar hastaneye geri döneceğini söyledi. Kılıç, “Ben bugün bu halimde oy kullanmaya geldim. Memleketim ve Müslümanlar için oy kullanmaya geldim. Sayın Cumhurbaşkanından bir ricamız var. Türkiye’de hala birçok mağdur var. Ben bugün mağdurlar için de oy kullandım. Hastanede 5 gündür yatarak tedavi görüyorum. Referandum için izin alarak gelip oyumu kullandım, şimdi tekrar hastaneye dönüyorum. Bu referandumun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum” dedi.




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