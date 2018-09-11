Mardin'de havuz etkinlikleri sona erdi

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi, yaz tatili süresince çocuklara ve gençlere yönelik düzenlediği etkinliklerini sonlandırdı.

“Haydi Çocuklar Havuza” sloganından hareketle yaz tatilinde çocukları sevindiren Artuklu Belediyesi, okulların bahçesine yüzme havuzları kurdu. Başvuran hiçbir çocuğun geri çevrilmediği Artuklu Belediyesi yüzme havuzlarından Suriyeli çocuklar da faydalandı. Havuza girmek için gerekli tüm kıyafet ve malzemelerin belediye tarafından üstlenildiği, ayrıca çocukların ulaşımının kolaylaştırılması, farklı mahallelerdeki öğrencilerin de faydalanabilmesi amacıyla servis imkânının sağlandığı etkinlikte çocuklar gönüllerince eğlenerek, keyifli vakit geçirdiler. 60 gün boyunca devam eden havuz etkinlikleri Artuklu'da bir yaz klasiği haline geldi.

Geçen yaz tatili ve bu yaz tatilinde olmak üzere 5 mahalleye kurulan yüzme havuzlarından 3 bin 115 öğrencinin faydalandığını ifade eden Artuklu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk, “Sıcak ve kurak bir iklime sahip Artuklu ilçemizde tatile gitme imkanı bulmayan çocuklarımızın yüzme etkinliğinden mahrum kalmaması amacıyla bu projeye imza attık. İlk olarak geçen senenin yaz tatilinde kurduğumuz havuzlarımız yavrularımız tarafından ilgi gördü. Çocuklarımız ve velilerimizin ifade ettikleri memnuniyete istinaden bu yaz yüzme havuzlarımızı tekrar kurduk. Yüzme eğitimlerinin uzman eğitmenler tarafından verilmesine ve havuzlarımızda hijyenik koşulların sağlanmasına son derece önem verdiğimiz projemiz ile binlerce evladımız yaz tatili boyunca keyifli vakit geçirme ve yüzme öğrenme fırsatı buldu” dedi.