Mardin’de hedef şampiyonluk

Çalışmaları yakından takip eden Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, “Hedefimiz şampiyonluk” dedi.

Mardin Büyükşehir Belediyesi’nin birinci liglerde mücadele edecek bayan voleybol ve hentbol takımları çalışmalarına başladı. Antrenman yapan takımları ziyaret eden Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Mardin Valisi Mustafa Yaman, “Bir buçuk senedir alt yapı ve üst yapı çalışmalarının yanı sıra şehrin sosyal kalkınmasını sağlamak, şehrin kültür yapısını tekrardan ortaya çıkarmak ve gençleri, kadınları sportif faaliyetlerle bir arada tutmak adına çalışmalar başlattık” dedi.

Geçen sezonu başarılı geçirdiklerini aktaran Yaman, “Mardin Büyükşehir Belediyespor olarak büyük işler yaptık. Amatör ligden BAL’a yükseldi. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyespor Bayan Voleybol Takımı ile Bayan Hentbol Takımı birinci ligde mücadele edecek. Yine bayanlar ikinci ligde bir basketbol takımımız olacak. Bisiklet takımımız iddialı. Bir Türkiye şampiyonluğu çıkardık. Milli takımımızda oyuncularımız var. Aynı şekilde atletizm ve diğer takımlarımız iddialı. Bizde bu takımlarımıza destek veriyoruz” diye konuştu.

"Spor, şehrin tanınmasına katkı sağlıyor"

Sporun, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin sağladığı çok önemli bir saha olduğunu vurgulayan Vekili Yaman, şunları kaydetti:

"Bayanlar Basketbol Türkiye Kupası karşılaşmalarının ilimizde yapılması, Mardin’in bayan basketbolu açısında ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Mardinli sporseverler ve ilimizin önemli özellikleri hem ulusal hem de uluslararası medyada ön sıralarda yer aldı. Bu alanın şehrimizde gelişmesi, yatırımların şehrimize gelmesini sağlıyor. Çünkü şehrin huzuru sağlanmış oluyor. Bu şehre gelen her sporsever gittiği yerlerde Mardin’in tekrar o eski huzurlu günlerine kavuştuğunu söylüyor. Takımların yöneticileri de gittikleri yerlerde ilimizi anlatıyorlar. Bu sene takımımızda yabancı sporcular da yer aldığı için onlarda şehrimizi uluslararası alanda tanıtacaklar. Bunu önemsiyoruz. Bu şekilde hem şehri bir arada tutacağız hem de moraller daha yüksek olacak. Bir lige katıldığınızda o ligde hedefiniz başarılı olmak. Arkadaşlarımız o hedefle yola çıktılar ve bizde kendilerine destek oluyoruz. Önemli olan lige katılmak ama başarılı olursak bundan mutlu olacağız. Hedefimizi ‘şampiyonluk’ olarak belirledik. Transferler ona göre yapıldı. Şehirden ve sporseverlerden büyük destek alıyoruz. Güzel müsabakaların olduğu ligleri izleriz inşallah."