Mardin'de ‘Herkes İçin Eğitim 1-2 Projesi' toplantısı yapıldı

Mardin'de "Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim 1-2 Projeleri" kapsamında Türkiye genelinde yapılacak 220 okul ile 159 bin 600 öğrencilik ek kapasite için Mardin'de toplantı yapıldı.

Avrupa Birliğinin mali desteği ve Alman Kalkınma Bankası (KFW) aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen “Kriz Zamanlarında Herkes için Eğitim 1-2 Projeleri” kapsamında yapılacak 220 okul ile 159 bin 600 öğrencilik ek kapasiteler için Mardin'de bir otelde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya, Vali Yardımcısı Osman Demir, okul müdürleri ve muhtarlar katıldı.

220 okulla 5 bin 200 civarında derslik ve 160 bin öğrencilik ek kapasite oluşturacaklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanlığı Yapı İşleri Daire Başkanı Fatih Mehmet Oruç, "Dolayısıyla biz bu eğitim çağındaki çocukların eğitime kazandırılması ve eğitim hakların ulaşmaları için gerekli alt yapının sağlanması için proje başlattık. Avrupa Birliğinden sağlanan fonlar kapmasında 475 milyon avro tutarında yatırım ön görüyoruz. Suriyelilerin yüzde 95'nin yaşadığı 19 ilimizde 220 okul inşa etmeyi planlıyoruz. Bu 220 okulla 5 bin 200 civarında derslik ve 160 bin öğrencilik ek kapasite oluşturacağız. Projelerimizde hem derslik ihtiyacını karşılayacağız hem de çocuklarımızın sosyo-kültüre anlamda becerilerin artırılması ve akademik anlamda kendilerini geliştirebilecekleri eğitim ortamları yapmayı hedefliyoruz. Suriyeli çocuklarımızın tamamını kendi okullarımızdaki siteme dahil ettik. Dolayısıyla bu yapacağımız okullarda sadece Suriyeli çocuklara yönelik değil. Okulu illerimizdeki eğitim ihtiyaçları için yapıyoruz. Dolayısıyla ilimizdeki her çocuk okullardan faydalanabilecek. Birlikte aynı ortamları aynı sınıfları aynı şehri paylaşmaya devam edecekler" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, "Bu anlamda tekrar bu proje kapsamında ilimize 24 derslikli iki Kızıltepe, bir Midyat, bir Nusaybin, bir Artuklu olmak üzere 6 okulumuz yapılıyor. Toplamda 144 derslikte 4 bin 500 öğrencimiz eğitim görecek. Hem Suriyeli öğrencilerimiz hem de kendi öğrencilerimiz birlikte eğitim göreceği modern okullar olacak. Bütün donatları da proje kapsamında sağlanacak” diye konuştu.