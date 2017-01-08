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08 Ocak 2017 16:40

Mardin’de Husumetli aileler barıştı

Mardin’de Husumetli aileler barıştı

08 Ocak 2017 16:40

Mardin’de 12 yıl önce bir kişinin öldürülmesiyle iki aile arasında başlayan husumet, Mardin Müftülüğü Barış Komisyonu’nun girişimiyle sona erdi.
Mardin merkez Artuklu ilçesinde 2005 yılında Paşavat aşiretine mensup Sıraç Ayanoğlu ve Aziz Ayanoğlu aileleri arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümünün ardından başlayan husumet, Mardin Müftülüğü Barış Komisyonunun girişimiyle barış yemeğiyle sona erdirildi. Yenişehir Mahallesi’nde Yücesoy Taziye Evi’nde düzenlenen ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda her iki ailenin mensupları tokalaştı.
İçişleri Bakanlığının onayı ile Mardin Valiliğince Artuklu Belediyesine de görevlendirilen Artuklu Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, barışa atılan bu adımı çok önemsediklerini söyledi. Bütün dünyaya, sıkıntılı bir süreçte dahi birlik içinde olabildiklerini gösterdiklerini ifade eden Öztürk, “İçinden geçtiğimiz süreçte, dış güçlerin ülkemizi ve milletimizi kavgaya, endişeye ve şiddete çekmeye çalıştıkları bugünlerde çok anlamlı ve güzel bir mesaj verildi. Zor zamanımızda bir araya gelinmeyecek denilen meselelerde dahi, bir araya geleceğimizi, beraber olacağımızı bir ve diri olacağımızı gösterdik. Bu bütün Türkiye’ye ve dünyaya verilen mesajı çok kıymetli görüyoruz. Ayanoğlu ailesinin yaptığı bu barış, ailelerin birliğine ve beraberliğine vesile olur” dedi.
Mardin Müftü Vekili İsmail Ünal ise bir daha böyle olayların yaşanmaması temenni ederek, “Allah, kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi hiçbir zaman bozmasın” diye konuştu.



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