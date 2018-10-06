Mardin'de ilk defa kapalı böbrek ameliyatı yapıldı

Sağlık İl Müdürü Dr. Saffet Yavuz, kapalı yöntemle yapılan ameliyatlarda enfeksiyon riski, iyileşme süresi ve yatış gün sayısının daha az olduğunu belirtti. Yavuz, "Bu teknik ile hastanemizde ilk ameliyat ettiğimiz hastalarımız, 40 yaşında, gelişimi yetersiz ve dirençli ağrılara neden olan bir sağ böbreği olan bayan hasta ile 26 yaşında, doğumsal olarak böbrek çıkış darlığı olan ve maalesef geç karşılaştığımız için böbreği çoktan iflas etmiş olan erkek hastamızdır. Her iki hastada da laparoskopik nefrektomi tekniği ile ameliyatlarını başarı ile gerçekleştirip hastalarımızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmiş bulunmaktayız. Bu günden itibaren de hastanemizde bu teknik ile ameliyatlar yapmaya devam edeceğimizi gururla bildirmek isteriz. Bu ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleşmesini sağlayan ve bu alanda yurt dışında laparoskopi ve robotik cerrahi eğitim programlarında bulunmuş olan Üroloji Uzmanı Op. Dr. Çağlar Yıldırım'a ve Mardin Devlet Hastanesi Yönetimi ile emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Ameliyatları başarıyla gerçekleştiren Op. Dr. Yıldırım, taş cerrahisi, doğumsal anomaliler, tümör cerrahisi gibi durumlarda da uygun görülen hastalarda kapalı ameliyatlar yapılabildiğini dile getirtirdi. Yıldırım, “Bu ameliyat, böbreğin vücuttan çıkarılmasının gerektiği bu durumlarda minimal invaziv yani az travmaya yol açan bir cerrahi girişimdir. Böbreğin vücuttaki konumundan dolayı, alışılagelmiş şekilde uygulanan açık böbrek cerrahisinde, ameliyatı yapabilmek için kimi zaman 30 santime kadar varabilen cilt kesikleri yapmak gerekmekteyken şu an için ise karın duvarının karbondioksit gazı ile şişirilmesi ve 1'er santimlik cilt kesiklerinden bu boşluğa enstrümanların yerleştirilmesi ve özel optik sistemler sayesinde yapılan bu ameliyatın sonunda yalnızca böbreğin çıkabileceği kadar ortalama 5 santimlik bir ameliyat izi ile sonuca ulaşmak mümkündür” diye konuştu.