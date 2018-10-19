Mardin'de ilk kez İnovatif Gelişim Zirvesi gerçekleştirildi

Dicle Kalkınma Ajansı'nın (DİKA) desteğiyle Mardin'de ilk defa gerçekleştirilen İnovatif Gelişim Zirvesi Artuklu Üniversitesi İktisat Bölümü Öğrencisi Duygu Çamurtaş ile Artuklu Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Öğrencisi Pınar Irmak'ın kurduğu “Artuklu İnovatif Gelişim Öğrenci Topluluğu” tarafından gerçekleştirildi. Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Yöneticisi Abdurrahman Çamurtaş'ın organize ettiği “İnovatif Gelişim Zirvesi” iki gün sürdü.

Artuklu İnovatif Gelişim Öğrenci Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Duygu Çamurtaş, “Gençler toplam nüfusun yüzde 18´ini oluştururken en yüksek genç nüfusa sahip iller sıralamasında, TÜİK verilerine göre Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri ilk sıralarda yer alıyor. Batı bölgelerindeki genç nüfus oranı düşük olmakla beraber eğitim ve iş olanakları nedeniyle doğu bölgelerinden yoğun göç almaktadırlar. Halbuki gençlere doğup büyüdükleri bölgede yeteri kadar imkân sunulursa bu yoğun göçün önüne geçilir. Bu yüzden biz Mardin Artuklu Üniversitesi İnovatif Gelişim Topluluğu olarak, üniversiteyi daha dinamik ve akademik faaliyetler açısından daha aktif kılmak için bu projeyi hayata geçirmek istedik” dedi.

Zirvenin sonunda iki gün boyunca gerçekleştirilen programların sunum, söyleşi ve atölye çalışmalarına katkı veren katılımcılara plaket takdim edildi.