Mardin'de ‘İlkyardım Eğitici Eğitimi' düzenlenecek

Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Servet Yıldız, “İl Sağlık Müdürümüzün 112 acil sağlık hizmetleri konusunda bize her konuda her eğitimde destek olmasından dolayı öncelikle kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Mardin'de 26 tane acil servis istasyonumuz bulunuyor. Bu istasyonlarımızın ambulans donanımları, ihtiyaç malzemeleri ne kadar önemli ise, istasyonlarda görev yapan personellerin eğitim durumları da bizler için önemlidir. Tabii ki bunların hepsi belli bir eğitim döneminden geçip buralara atanıyorlar. Fakat Bakanlığımızın belirlediği bir takım eğitim modülleri var. Personellerimizin bu eğitim modüllerini de alarak, tam manasıyla hizmete hazır hale gelmeleri bizler için önem arz ediyor” dedi.

Eğitimcilerimizin verilen eğitim programına yememeleri dolayısıyla il dışından sürekli personel desteği almak zorunda kalıyoruz diyen Yıldız, “Bunu önleme adına ‘Mardin'in kendi eğitici eğitimini almış personeli olsun' diye Bakanlığımızla ile iletişime geçtik ve bu tarz bir eğitim düzenledik. Bakanlığımız, bu tarz eğitimleri sınırlı sayıda illerimize veriyor. Bakanlığımız, bu eğitimlerden bizlerinde faydalanması için İlkyardım Eğitici Eğitimi´ni başlatmış bulunuyoruz. Bu eğitimlerimiz, 5 gün sürecek. Çeşitli illerden bu eğitime katılmak üzere gelen arkadaşlarımızda var fakat gurubun hemen hemen yarısını Mardin'deki personellerimiz oluşturuyor. Eğitimlerin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu eğitimler sayesinde bundan sonra yapacağımız hizmet içi eğitimlere katkısının büyük olacağına inanıyoruz. Sağlık Bakanlığındaki yetkililerimize, eğitimde görev alan değerli eğitmen hocalarımıza ve tüm katılımcılara emekleri için teşekkür ederiz” diye konuştu.