Mardin'de İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

Mardin'de Vali Mustafa Yaman başkanlığında toplanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda istihdam ve mesleki eğitim konuları incelendi.

Mardin İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında toplandı. Toplantıya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Müdürü Mehmet Akın ve kurul üyelerin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda ilin istihdam ve mesleki eğitim konuları incelendi. Mardin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü faaliyetleri değerlendirildikten sonra kurul üyelerinin istihdam ile ilgili görüş ve önerileri alındı.