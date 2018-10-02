Mardin'de İtfaiye haftası Çeşitli etkinliklerle kutlandı

Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Midyat Grup Amirlikleri başta olmak üzere diğer grup amirlikleri, öğrenciler tarafından ziyaret edildi. İtfaiyenin çalışmaları hakkında bilgilendirilen öğrencilere daha sonra çeşitli hediyeler verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Büyükşehir Belediye İtfaiyesinin şehrin her yerinde olduklarını söyledi.

Yaman, “İtfaiyemize aldığımız araçlarla birlikte, araçların yaklaşık yüzde 50'sini biz almış olduk. İtfaiye, aldığımız yeni araçlarla birlikte sadece yangınla mücadele etmiyor. Kaza, anız yangınları, hayvan kurtarma operasyonları gibi birçok olayda itfaiyemizi görüyoruz” dedi.

İtfaiye Haftası kapsamında grup amirliklerini ziyaret eden çok sayıda öğrenciyi bilgilendirdiklerini aktaran Yaman, “İtfaiye Haftası kapsamında grup amirliklerimiz tarafından birçok program düzenlendi. Bu programlardan en anlamlısı, geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin yangın ve diğer kazalar hakkında bilgilendirilmesi oldu. Bunun yanında yine öğrencilerimize çeşitli hediyeler verdik. Yeni itfaiye binasının kısa zamanda bitirilerek hizmete alınacak. Şehrimizin güvenliği, huzuru ve rahatı için Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı olarak çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.