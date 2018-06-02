Mardin’de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Çok sayıda kaçak sigara, tütün ve eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kaçakçılık olaylarının ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, 2 bin 950 paket gümrük kaçağı sigara ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan 1 şahıs olay yerinde gözaltına alınmış olup, hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Gerçekleştirilen bir diğer denetimde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan yol uygulaması sırasında durdurulan bir araç içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, 7 kilo 650 gram esrar maddesi ele geçirilerek araç içerisinde bulunan iki şahıs olay yerinde gözaltına alınmış olup, haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Öte yandan Nusaybin ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Nusaybin KOM Grup Amirliği görevlilerimizce yapılan yol uygulaması durdurulan iki ayrı araç içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, 210 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 7 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele gerilecek 2 şahıs olay yerinde gözaltına alınmıştır. Uygulamalar kapsamında Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile Kızıltepe KOM Grup Amirliği görevlilerimizce yapılan yol uygulamasında ise durdurulan bir araç içerisinde gerçekleştirilen aramalarda, 483 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve araç içerisinde bulunan bir şahıs olay yerinde gözaltına alınmış olup, hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sırasında 2 kişinin bağımlılık yapıcı madde alışverişi yaparken yakalandığı bildirilirken şahısların yapılan üst aramasında 7 fişek halinde eroin maddesi ele geçirildiği iki kişinin olay yerinde gözaltına alınarak haklarında gerekli yasal işlem başlatılmıştır. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık olaylarının ve bağımlılık yapıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” denildi.